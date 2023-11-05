Юрист Павлов рассказал, что делать, если долго не едет скорая помощь

1:59 Your browser does not support the audio element. Общество

В Новосибирске горожане выражают недовольство тем, что они вынуждены долго ожидать приезда скорой помощи, даже при наличии серьезных медицинских проблем, таких как острая боль в животе после операции.

Фото: Openverse by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0

Например, 73-летняя пенсионерка, живущая в одиночестве, пришлось ждать 6,5 часов скорую помощь после несчастного случая, при котором у нее были обнаружены трещина в позвоночнике и перелом шейки бедра. По информации портала НГС, женщине необходима операция.

Согласно законодательству, скорая помощь должна прибыть к пациенту с экстренным случаем в течение 20 минут, если у человека имеется угроза его жизни. Все остальные ситуации рассматриваются как неотложные случаи и включают в себя такие состояния, как повышенное давление, лихорадка, головная боль и сильный кашель. Пациентов с неотложными проблемами могут направлять в поликлиники, сообщает aif.ru.

Медицинский юрист Евгений Павлов объяснил порядок действий в случае экстренных ситуаций. Важно отсчитывать 20 минут с момента звонка, принятого оператором скорой помощи.

"Ситуация должна быть действительно экстренной и представлять угрозу для жизни, такие как потеря сознания, нарушение дыхания, сильная боль, кровотечение и другие подобные состояния", — подчеркнул юрист.

Если скорая помощь не прибывает в установленный срок, граждане могут обратиться в полицию и сообщить о потенциальной опасности, так как медики находятся в процессе выполнения своих обязанностей.

Также возможно обратиться за помощью к дежурному прокурору, предоставив всю необходимую информацию. После этого следует повторно связаться со службой скорой помощи и запросить связь с дежурным врачом, подчеркнув еще раз неотложность ситуации.

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Почему скорая помощь долго едет? | Как сделать так, чтобы скорая помощь приехала быстрее