Как избавиться от острого перца на руках: советы и методы

1:28 Your browser does not support the audio element. Общество

Острый перец обогатит блюда вкусом, но его капсаицин может вызвать долгое и неприятное жжение на коже. Для избавления от остроты на руках есть несколько способов. Психологи советуют работать с острым перцем в перчатках, чтобы избежать контакта с капсаицином. Если этого не получилось, то можно воспользоваться следующими методами:

Фото: Нейросеть Шедеврум

Спирт : Спирт содержит алкоголь, который растворяет капсаицин. Протрите руки спиртом и тщательно смойте водой.

: Спирт содержит алкоголь, который растворяет капсаицин. Протрите руки спиртом и тщательно смойте водой. Молоко и молочные продукты : Погрузите руки в молоко, кефир или другие молочные продукты на несколько минут. Это поможет устранить жжение и дискомфорт.

: Погрузите руки в молоко, кефир или другие молочные продукты на несколько минут. Это поможет устранить жжение и дискомфорт. Растительное масло : Растительное масло, такое как подсолнечное или оливковое, нейтрализует капсаицин. Протрите руки маслом, затем смойте водой и вымойте мылом.

: Растительное масло, такое как подсолнечное или оливковое, нейтрализует капсаицин. Протрите руки маслом, затем смойте водой и вымойте мылом. Сода : Сода с водой создает густую кашицу, которой можно обработать пораженные участки кожи. После высыхания смеси смойте водой.

: Сода с водой создает густую кашицу, которой можно обработать пораженные участки кожи. После высыхания смеси смойте водой. Хлорка: Хлорка, разведенная в воде, может использоваться, но это не самый щадящий способ. Продержите руки в растворе хлорки и затем смойте проточной водой с мылом.

Выберите подходящий метод в зависимости от доступных средств и предпочтений, и не забудьте принимать предосторожностные меры при работе с острым перцем.

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КАК УБРАТЬ ЖЖЕНИЕ от ОСТРОГО ПЕРЦА на руках и лице