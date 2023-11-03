Как избавиться от острого перца на руках: советы и методы

Острый перец обогатит блюда вкусом, но его капсаицин может вызвать долгое и неприятное жжение на коже. Для избавления от остроты на руках есть несколько способов. Психологи советуют работать с острым перцем в перчатках, чтобы избежать контакта с капсаицином. Если этого не получилось, то можно воспользоваться следующими методами:
Фото: Нейросеть Шедеврум
Спирт: Спирт содержит алкоголь, который растворяет капсаицин. Протрите руки спиртом и тщательно смойте водой.
Молоко и молочные продукты: Погрузите руки в молоко, кефир или другие молочные продукты на несколько минут. Это поможет устранить жжение и дискомфорт.
Растительное масло: Растительное масло, такое как подсолнечное или оливковое, нейтрализует капсаицин. Протрите руки маслом, затем смойте водой и вымойте мылом.
Сода: Сода с водой создает густую кашицу, которой можно обработать пораженные участки кожи. После высыхания смеси смойте водой.
Хлорка: Хлорка, разведенная в воде, может использоваться, но это не самый щадящий способ. Продержите руки в растворе хлорки и затем смойте проточной водой с мылом.
Выберите подходящий метод в зависимости от доступных средств и предпочтений, и не забудьте принимать предосторожностные меры при работе с острым перцем.
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