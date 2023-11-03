Сегодня многие политологи, государственные чиновники, деятели культуры и обозревателем высказались о возвращении некогда известной певицы Аллы Пугачёвой в Россию.
Напомним, накануне она прилетела в Россию, а сегодня утром въехала в свое имение в Московской области. Прокомментировала ситуацию и официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Как всегда дипломат очень тонко подметила все всю суть произошедшего, процитировав писателя Корнея Чуковского.
"Наблюдаю вояжи "испуганных патриотов". О них прекрасно написал ещё Чуковский:
"А лихие обезьяны
Подхватили чемоданы
И скорее со всех ног
Наутёк…"
Получается, им везде страшно?" — пишет в Telegram-канале Захарова.
По её словам, всё тот Чуковский помогает ответить на этот вопрос: "в основе испуга — собственные тараканы". А значит, не надо поминать Россию всуе и необходимо честно признаться, что эти либералы страдают от собственных фобий, а не от народа и государства.
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