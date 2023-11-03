Мария Захарова о Пугачёвой и либералах: страдают они от собственных тараканов в голове

1:06 Your browser does not support the audio element. Общество

Сегодня многие политологи, государственные чиновники, деятели культуры и обозревателем высказались о возвращении некогда известной певицы Аллы Пугачёвой в Россию.

Фото: CreativeCommons by Сурен is licensed under CC BY 3.0

Напомним, накануне она прилетела в Россию, а сегодня утром въехала в свое имение в Московской области. Прокомментировала ситуацию и официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Как всегда дипломат очень тонко подметила все всю суть произошедшего, процитировав писателя Корнея Чуковского.

"Наблюдаю вояжи "испуганных патриотов". О них прекрасно написал ещё Чуковский: "А лихие обезьяны

Подхватили чемоданы

И скорее со всех ног

Наутёк…" Получается, им везде страшно?" — пишет в Telegram-канале Захарова.

По её словам, всё тот Чуковский помогает ответить на этот вопрос: "в основе испуга — собственные тараканы". А значит, не надо поминать Россию всуе и необходимо честно признаться, что эти либералы страдают от собственных фобий, а не от народа и государства.

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