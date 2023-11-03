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Подоляка: "Если Пугачёва появится на экранах — это будет плевок в лица нашим бойцам"

0:51
Общество

Накануне стало известно, что певица Алла Пугачёва, около двух лет проживавшая в Израиле, пересекла границу РФ.

Подоляка: "Если Пугачёва появится на экранах — это будет плевок в лица нашим бойцам"
Фото: piccolomagazine.com

3 ноября утром её видели в Москве на Ленинградском вокзале. А затем появилось видео, как она въезжает в свой замок в Подмосковье.

Это настоящий тест для власти, пишет в своём Telegram-канале военный блогер Юрий Подоляка.

"Если "вот это" появится в "Голубом огоньке" (на федеральном канале), то это будет смачный плевок в лица всем нашим солдатам. Кстати, очень хорошим будет тест для нашей власти. Не думаю, что общество это спокойно проглотит. Начнутся вопросы. Наблюдаем", — пишет обозреватель.

Ранее политолог Сергей Марков предложил встретить Пугачёву так, как на Украине бы встретили предателя.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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