Накануне стало известно, что певица Алла Пугачёва, около двух лет проживавшая в Израиле, пересекла границу РФ.
3 ноября утром её видели в Москве на Ленинградском вокзале. А затем появилось видео, как она въезжает в свой замок в Подмосковье.
Это настоящий тест для власти, пишет в своём Telegram-канале военный блогер Юрий Подоляка.
"Если "вот это" появится в "Голубом огоньке" (на федеральном канале), то это будет смачный плевок в лица всем нашим солдатам. Кстати, очень хорошим будет тест для нашей власти. Не думаю, что общество это спокойно проглотит. Начнутся вопросы. Наблюдаем", — пишет обозреватель.
Ранее политолог Сергей Марков предложил встретить Пугачёву так, как на Украине бы встретили предателя.
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МОК разъяснил свою позицию по отношению к российским спортсменам и атлетам из стран, связанных с палестино-израильским конфликтом.