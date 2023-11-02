Жителя Челябинска с травмами позвоночника призывают на срочную военную службу

1:57 Your browser does not support the audio element. Общество

В 2020 году житель Челябинска получил серьёзную травму позвоночника в результате падения с четвёртого этажа. Благодаря усилиям медицинских работников удалось сохранить подвижность пострадавшего. Тем не менее в его позвоночнике установлены титановые пластины, и возможная повторная травма может вызвать необратимые последствия.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

Отец молодого человека заявил, что начиная с 2020 года его сына постоянно вызывают в военкомат. Весной 2021 года прислали повестку, им назначили время приёма.

"Врачи, как сейчас помню, смотрят выписку, смотрят на шрам, щупают, плечами пожимают, а затем на сына с криками: мол, ты сам себя резал, чтобы не служить!" — заявил он.

Хирург, который провёл операцию пострадавшему, сообщил, что такой случай в его практике был уникален: молодой человек восстановился весьма быстро, и это можно назвать настоящим чудом. Однако осенью прошлого года молодому человеку снова пришлось явиться в военкомат. Оказалось, что сотрудники потеряли некоторые из его медицинских документов. В связи с этим потребовалось провести новое медицинское освидетельствование.

Юрист Алексей Табалов рекомендовал призывникам при предоставлении документов в военкомате требовать ставить отметку о регистрации с присвоением уникального входящего номера. Это делает процесс отслеживания судьбы документа более прозрачным, и в случае его утери должна вмешаться военная прокуратура.

Специалист также посоветовал молодому человеку собрать все имеющиеся документы, подтверждающие его непризывной статус, сделать заверенные копии или получить дубликаты и затем предоставить их в военкомат, сообщили на портале 74. ru.

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