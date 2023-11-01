В Красноярске женщине с долгами и без военного билета предложили пойти на службу по контракту

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

В Красноярске женщине с долгами перед банком и без военного билета предложили пойти на военную службу по контракту. По словам россиянки, она ранее взяла кредит на ремонт своей квартиры, в которой сейчас проживает вместе с двумя детьми в возрасте 9 и 13 лет.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

После развода женщина оказалась не в состоянии своевременно выплачивать кредит, и её долг был передан сотрудникам Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Теперь ей необходимо вернуть 800 тыс. рублей банку, сообщает местный портал Ngs24. ru.

27 октября женщину вызвали к судебному приставу, оставив уведомление под ветровиком её автомобиля. При этом ей также сказали, что она должна обратиться в военный комиссариат для вступления в военную службу по контракту. о утверждению приставов, это должно помочь "погасить задолженность в рамках исполнительного производства".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.