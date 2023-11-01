Мощнейшую солнечную электростанцию установили в Москве на Шоссе Энтузиастов

0:53 Your browser does not support the audio element. Общество

Солнечная электростанция имеет мощность 100 кВт. Ее установкой занималась компания "Юнигрин Энерджи".

Фото: пресс-служба ООО «Юнигрин Энерджи»

Станция функционирует вместе с электросетью — это дает возможность снизить расходы на электроснабжение до 20%. Все дело в использовании солнечной энергии в течение светового дня.

Также в 2023 году в Подмосковье появилась еще одна электростанция, установленная в Рублево-Архангельском, она имеет мощность 130 кВт, состоит из стандартных солнечных модулей, расположенных на крыше здания и из фасадных модулей, используемых в облицовке.

Высокая стоимость электроэнергии в Москве дает возможность окупить установку солнечных электростанций за несколько лет, в зависимости от их мощности.

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