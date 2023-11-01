Солнечная электростанция имеет мощность 100 кВт. Ее установкой занималась компания "Юнигрин Энерджи".
Станция функционирует вместе с электросетью — это дает возможность снизить расходы на электроснабжение до 20%. Все дело в использовании солнечной энергии в течение светового дня.
Также в 2023 году в Подмосковье появилась еще одна электростанция, установленная в Рублево-Архангельском, она имеет мощность 130 кВт, состоит из стандартных солнечных модулей, расположенных на крыше здания и из фасадных модулей, используемых в облицовке.
Высокая стоимость электроэнергии в Москве дает возможность окупить установку солнечных электростанций за несколько лет, в зависимости от их мощности.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Актёр Дмитрий Назаров после эмиграции во Францию хотел вернуться в Россию, но потерпел фиаско.