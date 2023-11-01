Комбат "Востока" Александр Ходаковский предположил, что среди мобилизованных есть те граждане, которые в Екатеринбурге протестовали против возведения храма.
Ходаковский вспомнил историю с протестами в Екатеринбурге, когда "левые и либералы" выступили против строительства храма, требуя благоустроить сквер.
Военачальник при личном посещении убедился, что в Екатеринбурге живут "нормальные люди".
"Во время мобилизации на Уральский Федеральный округ легла самая высокая нагрузка — он дал больше половины от общего количества мобилизованных по всей стране. Несложно предположить, что и на самый крупный город в регионе доля мобилизованных тоже выпала немалая", — написал полковник в своём Telegram-канале.
Ходаковский выразил уверенность в том, что релокантов много среди либерально настроенных граждан.
Он задался вопросом, кого в Екатеринбурге мобилизовали.
"Интересно, сколько народу из тех, кто грудью стал против строительства, отправилось на фронт?" — поделился мучавшими его вопросами комбат "Востока".
Ранее Ходаковский увидел взаимосвязь между конфликтом в Изарииле и СВО.
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