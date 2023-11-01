Депутат Госдумы Колунов заявил, что закон о строительстве частных домов через экстроу внесли в ГД

Законопроекты, которые разрешают финансирование строительства частных домов через эскроу-счета, внесли в Госудуму. Об этом объявил депутат Госдумы Сергей Колунов.

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Он отметил, что эти изменения были внесены с целью обеспечения дополнительной защиты граждан от недобросовестных подрядчиков и предотвращения случаев мошенничества и обмана при строительстве частных домов.

"Уверен, Государственная дума поддержит законодательные инициативы, разработанные правительством по поручению президента", — сказал Колунов в беседе с Телеканалом "360".

Колунов пояснил, что система эскроу включает в себя помещение средств заказчика на специальный банковский счёт, где они будут храниться до завершения строительства. Дом же построят за кредитные деньги или из кошелька подрядчика. Заказчик получит доступ к этим средствам только после завершения строительства.

Этот механизм уже доказал свою эффективность в строительстве многоквартирных домов, где эскроу-счета используются с 2019 года. Они помогли практически полностью решить проблему обманутых дольщиков, и новые случаи почти не возникают благодаря этой системе.

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