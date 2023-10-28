Глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук во время визита в Москву заявил о дружбе с Россией. Он рассказал о готовности освободить из плена 8 российских граждан.
Представители палестинского движения ХАМАС рассказали, что получили от МИД России список граждан РФ, находящихся в секторе Газа.
"ХАМАС готов отпустить 8 пленных, которые имеют российское гражданство, потому что "смотрит на Россию как на нашего ближайшего друга", — заявил Муса Абу Марзук.
Мирных граждан, захваченных в Израиле и находящихся в секторе Газа, члены ХАМАС назвали своими гостями.
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Внук Аллы Пугачевой, Никита Пресняков, уже год проживает в Соединенных Штатах, но признается, что скучает по России.