В сентябре, по словам Мишустина, показатель ВВП был почти вдвое выше — более 5% в годовом выражении.
Председатель правительства заявил, что экономика страны практически полностью достигла восстановления до докризисных показателей к середине года. Спад сохраняется в нефтегазовом секторе, но экспортные маршруты выстраивались много десятилетий, поэтому в этой сфере требуется затратить больше времени, чтобы поставки были переориентированы.
Вклад в общую динамику ВВП в настоящее время вносит производство и создание экономики предложения, заявил Мишустин.
В настоящее время лидером является обрабатывающая промышленность — за девять месяцев она показала рост производства в 7%.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Актёр Дмитрий Назаров после эмиграции во Францию хотел вернуться в Россию, но потерпел фиаско.