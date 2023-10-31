Мишустин: ВВП России за девять месяцев 2023 года вырос на 2,8%

0:48 Your browser does not support the audio element. Общество

В сентябре, по словам Мишустина, показатель ВВП был почти вдвое выше — более 5% в годовом выражении.

Фото: CENTRE FOR STRATEGIC PLANNING

Председатель правительства заявил, что экономика страны практически полностью достигла восстановления до докризисных показателей к середине года. Спад сохраняется в нефтегазовом секторе, но экспортные маршруты выстраивались много десятилетий, поэтому в этой сфере требуется затратить больше времени, чтобы поставки были переориентированы.

Вклад в общую динамику ВВП в настоящее время вносит производство и создание экономики предложения, заявил Мишустин.

В настоящее время лидером является обрабатывающая промышленность — за девять месяцев она показала рост производства в 7%.

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