В приложении Telegram зафиксированы технические неполадки. За последние 24 часа о нарушениях работы приложения сообщили 1 175 пользователей, по данным сервиса Сбой.РФ, сообщает ТАСС.
Наибольшее количество жалоб на сбои поступило из Краснодарского края (37%), Ростовской области (15%) и Ставропольского края (10%).
Кроме того, проблемы с работой Telegram наблюдаются в Воронежской области (8%), Москве (7%) и Волгоградской области (7%), согласно данным сервиса.
Основным поводом для жалоб стало отсутствие доступа к мессенджеру второй день подряд. Некоторым пользователям также приходится использовать VPN для корректной работы приложения.
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