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Сбои в работе Telegram наблюдаются второй день подряд

0:48
Общество

В приложении Telegram зафиксированы технические неполадки. За последние 24 часа о нарушениях работы приложения сообщили 1 175 пользователей, по данным сервиса Сбой.РФ, сообщает ТАСС.

Сбои в работе Telegram наблюдаются второй день подряд
Фото: Openverse by Iron Man Records is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Наибольшее количество жалоб на сбои поступило из Краснодарского края (37%), Ростовской области (15%) и Ставропольского края (10%).

Кроме того, проблемы с работой Telegram наблюдаются в Воронежской области (8%), Москве (7%) и Волгоградской области (7%), согласно данным сервиса.

Основным поводом для жалоб стало отсутствие доступа к мессенджеру второй день подряд. Некоторым пользователям также приходится использовать VPN для корректной работы приложения.

 

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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