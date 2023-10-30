В Сызрани неизвестные "выцарапали" глаза нарисованному Фредди Крюгеру

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На территории юго-западной части Сызрани неизвестные вандалы повредили арт-объект, изображающий знаменитого персонажа из серии фильмов "Кошмар на улице Вязов" — Фредди Крюгера, выцарапав глаза с его лица, сообщает телекомпания КТВ-ЛУЧ.

Фото: Openverse by urbanartcore.eu is licensed under CC BY-NC 2.0

Известно, что авторами этого художественного произведения являются творческие личности, скрывающиеся под псевдонимами Cade и Stotch. Граффити было испорчено в преддверии Хэллоуина.

Один из художников, поделился своим мнением с телекомпанией. Он заявил, что не удивлён произошедшему инциденту, отметив, что арт-объект был поврежден уже в первый день после его создания. Неизвестные лица использовали шкурку и наждачную бумагу, чтобы стереть глаза и рот Фредди Крюгера.

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"Здесь нет правил и законов": граффити художник.