Мобилизация мигрантов: Россия достала многотысячный козырь

0:48 Your browser does not support the audio element. Общество

В Москве прошла операция по задержанию гастарбайтеров, получивших российское гражданство. Новоиспечённых россиян из бывших мигрантов добровольно-принудительно начали привозить в тренировочный центр в Люберцах.

Фото: rp.pl

Там они проходят медкомиссию и готовятся к отправке на СВО. И появление там "иностранного легиона" может скоро стать реальностью, пишет "Царьград".

Кстати, некоторые из них скрывались от военкоматов, и их "привели" за руку в тренировочный центр в Подмосковье. Тот, кто моложе 30 лет, ушли на срочную службу, остальные — на контракт.

Общественность на эту новость отреагировала весьма положительно, поскольку теперь в руках ВС РФ появился многотысячный козырь, который поможет приблизить Победу на СВО.

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