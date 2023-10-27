В Москве прошла операция по задержанию гастарбайтеров, получивших российское гражданство. Новоиспечённых россиян из бывших мигрантов добровольно-принудительно начали привозить в тренировочный центр в Люберцах.
Там они проходят медкомиссию и готовятся к отправке на СВО. И появление там "иностранного легиона" может скоро стать реальностью, пишет "Царьград".
Кстати, некоторые из них скрывались от военкоматов, и их "привели" за руку в тренировочный центр в Подмосковье. Тот, кто моложе 30 лет, ушли на срочную службу, остальные — на контракт.
Общественность на эту новость отреагировала весьма положительно, поскольку теперь в руках ВС РФ появился многотысячный козырь, который поможет приблизить Победу на СВО.
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