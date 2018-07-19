Большинство россиян хотят заработать на иностранцах

86 % россиян выступают за то, чтобы визовый режим смягчили для въезда иностранных туристов. Опрос среди жителей страны провел туристический сервис OneTwoTrip.

Фото:Fotodom.ru

Исследователи спросили респондентов, как они относятся к упрощению визового режима нашей страны для иностранцев. Только 14% опрошенных высказались против этой идеи. Одной из главных причин, почему стоит сохранить правила для посещения России на прежнем уровне, они считают попытки незаконно мигрировать в страну.

Больше всего соотечественники ждут гостей из стран Европы и Южной Америки. При этом россияне не горят желанием встретиться с большим потоком туристов из Африки (Нигерия, Алжир, Египет) и стран Ближнего Востока (Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн).

Также многие респонденты считают, что трудности, возникающие при оформлении визы в Россию, отталкивают большинство путешественников.

Помимо этого, опрошенные сказали, что негативными факторами, мешающими развивать международный туризм, являются СМИ, который создают "зловещий" образ России, а также мифы и предрассудки.

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