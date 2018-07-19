Врачи начали флешмоб за право селфи в операционной

Медики организовали флешмоб в соцсети "Вконтакте", где делятся своими селфи с рабочего места. Акцию врачи устроили в поддержку башкирского анестезиолога, которым заинтересовались сотрудники правоохранительных органов после того, как он выложил фото из операционной. Об этом сообщает "РИА Новости".
На изображении видно, как на фоне доктора в марлевой повязке, его коллеги делают пациентке операцию. После этого поступком врача заинтересовались надзорные органы и следственный комитет. Руководство больницы начало служебную проверку.
Акцию в поддержку башкирского специалиста организовала врач из города Учалы Мария Королева.
"Незащищенность медработников - распространенное явление. Сделаем хэштег с записью #АнестезиологТожеЧеловек, поддержим коллегу, репост приветствуется", - так она обратилась ко всем медицинским работникам в стране.
На призыв женщины откликнулись тысячи специалистов по всей России. Они продолжают делиться фотографиями, которые сделали на рабочем месте.
Ранее "Правда.Ру" писала, шокирующие фото выложила в сеть сотрудница петербургского медучреждения. На одном из снимков девушка позирует с коллегой на операционном столе. По ее признанию, эротическая фотосессия была сделана ночью.
Если первый снимок показался подписчикам медика забавным, то второй откровенно возмутил - на нем группа врачей позирует с покойницей. На фото сразу несколько человек с улыбками окружили тело пожилого человека.
По некоторым данным, фото выложила сотрудница НИИ скорой помощи Джанелидзе, передает Ren-TV.
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