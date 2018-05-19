В России начаты испытания первого носителя "Калибров"

Проверка работоспособности малого ракетного судна "Ураган" проходит на Ладожском озере.



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Этот корабль — часть проекта 22800 ("Каракурт"). В арсенале судна присутствует "Калибр" — комплекс высокоточного ракетного оружия.

Особенность такого корабля среди малых ракетных в том, что он может поражать противника своими орудиями не только в морской акватории, но и в речной.

Корабль создавался на петербургском заводе "Пелла". Этим летом судно станет частью Балтийского флота.

Всего планируют создать восемнадцать таких кораблей. Стоит отметить, что в ноябре в окрестностях Санкт-Петербурга испытывали второй малый ракетный корабль. Надо сказать, что, помимо "Калибра", на этих суднах будет установлен и ракетный комплекс "Оникс".

Увидеть, как функционирует корабль, проходящий испытания на Ладоге, и как работает его команда, можно на сайте Минобороны.

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