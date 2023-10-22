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Эксперт Голицына рассказала, что нужно делать, чтобы спасти упавший в воду телефон

1:44
Общество

Чтобы спасти упавший в воду телефон, следует выполнить ряд шагов, как сообщила руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына. На сегодняшний день даже флагманские смартфоны, считающиеся наиболее влагозащищенными, могут быть уязвимыми, так как влага может проникнуть в мелкие трещины. С наступлением осени количество обращений в сервисные центры по поводу влаги в смартфонах растет.

Эксперт Голицына рассказала, что нужно делать, чтобы спасти упавший в воду телефон
Фото: Openverse

Чтобы спасти ваше устройство от последствий попадания влаги, вам необходимо быстро действовать, сообщает "РИА".

Вот некоторые рекомендации от Голицыной:

  • Немедленно выключите телефон и извлеките батарею.
  • Чтобы обеспечить свободный выход воды, удалите все дополнительные предметы, такие как чехол, защитную пленку, сим-карту и флешку.
  • Проверьте состояние динамика и разъемов, а затем удалите части влаги с помощью мягких средств, которые хорошо впитывают влагу, таких как ватные палочки или бумажные салфетки. Избегайте использования жестких предметов, чтобы не повредить устройство.
  • Не оставляйте телефон на солнце, чтобы избежать выгорания пикселей на дисплее или матрицы камеры. Также не используйте фен для сушки, так как горячая струя может повредить детали и заставить воду поглубже внутри устройства.
  • После всех вышеперечисленных процедур оставьте смартфон на ровной поверхности в теплом помещении. Рекомендуется не включать телефон как минимум сутки, чтобы влага успела испариться.
  • Соблюдая эти рекомендации, вы увеличите шансы на спасение вашего устройства после контакта с водой.

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5 Способов спасти Смартфон, если он упал в Воду. Проверка Лайфхаков с техникой
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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