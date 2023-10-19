Украину жёстко поставят перед "печальным фактом" переговоров

1:01 Your browser does not support the audio element. Общество

Киев могут поставить перед фактом переговоров, которые могут происходить без его участия.

Фото: openverse.org

Об этом сообщил политолог Андрей Золотарёв.

Причиной тому тотальную зависимость Незалежной от Запада и необходимость Белого дома решить конфликт перед выборами.

"Времени для судьбоносных решений осталось не так много — 24-й год в США год выборов, идти с багажом продолжающейся войны, чтобы ни заявляли о том, что "будем помогать столько, сколько надо", — в эфире интернет-канала Politeka сказал эксперт.

По его словам, если выборы выиграют трамписты, то они придут к мысли, что с Россией надо договариваться, и Украина — это коррумпированная страна, а для Украины это может оказаться проблемой.

Украинский аналитик признался, что они зависят от партнеров "больше, чем полностью". И состоится сценарий, когда Киев поставят перед жёсткой необходимостью, потому что пошел такой "прогрев этой темы", подытожил Золотарёв.

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