Приложение Тинькофф на время появилось в App Store

0:43 Your browser does not support the audio element. Общество

Тинькофф Банк объявил о временном восстановлении работы своего приложения в Apple App Store, сообщается в Telegram-канале банка. Тинькофф Банк рекомендовал пользователям загрузить приложение сегодня, 19 октября, чтобы пользоваться регулярными обновлениями, push-уведомлениями и бесперебойной работой Tinkoff на своих iPhone или других устройствах iOS.

Фото: openverse.org

Банк предоставил ссылку на App Store, которая открывает приложение под названием DocStorage, описываемое как инструмент для хранения документов и квитанций. После загрузки этого приложения пользователям предлагается ввести свой номер телефона для входа в Тинькофф Банк.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

КАК УСТАНОВИТЬ ТИНЬКОФФ НА АЙФОН | КАК ЛЕГКО СКАЧАТЬ ТИНЬКОФФ БАНК НА iPhone В ОБХОД App Store