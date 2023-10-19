Приложение Тинькофф на время появилось в App Store

Тинькофф Банк объявил о временном восстановлении работы своего приложения в Apple App Store, сообщается в Telegram-канале банка. Тинькофф Банк рекомендовал пользователям загрузить приложение сегодня, 19 октября, чтобы пользоваться регулярными обновлениями, push-уведомлениями и бесперебойной работой Tinkoff на своих iPhone или других устройствах iOS.
Банк предоставил ссылку на App Store, которая открывает приложение под названием DocStorage, описываемое как инструмент для хранения документов и квитанций. После загрузки этого приложения пользователям предлагается ввести свой номер телефона для входа в Тинькофф Банк.
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