Депутат Бессараб рассказала, что подростков в РФ охотно берут на работу на лёгкий труд

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, куда может пойти на подработку подросток в России.

Фото: wikimedia.org

Депутат вспомнила, что сама когда-то подростком трудилась на хлебозаводе, раскладывая по коробкам печенье.

"Нужно отдать должное муниципалитетам — они охотно берут подростков на работу, на какой-то легкий труд, буквально курьером передать документы какие-то. Очень много подростков трудятся действительно курьерами, достаточно большое количество трудится в сельском хозяйстве, на самом легком труде — сбор урожая, например", — рассказала Бессараб.

Парламентарий добавила, что многие несовершеннолетние работают в туризме и гостиничном деле.

Она подчеркнула, что практически все работодатели могут нанять на работу детей, за исключением тех категорий, куда по закону не могут взять несовершеннолетних, например, водителем, газосварщиком, электромонтёром.

Самое главное, труд подростков должен быть лёгким, рабочая неделя — сокращённой, а заработная плата при этом у детей должна быть не ниже минимального размера оплаты труда, пишет Газета.Ru.

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