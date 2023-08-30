Треть опрошенных российских школьников подрабатывали этим летом

4:04 Your browser does not support the audio element. Общество

Треть российских школьников в этом летнем периоде решили подрабатывать, причем каждый пятый из них смог заработать до 50 тысяч рублей. У 3% подростков доход составил 100 тысяч рублей и более. Эти данные содержатся в исследовании, проведенном совместно компанией "Максимум Образование" и сервисом "Работа.ру" (доступно у ТАСС).

Фото: Wikipedia

Согласно результатам этого обследования, 29% школьников России подрабатывали в период летних каникул. Среди них 53% нашли подработку через родственников или знакомых, 10% обратили внимание на объявления в школе, кружке или спортивном клубе. 9% нашли вакансии через социальные сети, 7% воспользовались специализированными сервисами по трудоустройству, а 5% сами нашли предприятия, которые их заинтересовали, и договорились о работе.

Согласно данным опроса, большинство школьников заработали от 5 до 15 тысяч рублей за лето (это заявили 40% опрошенных). Почти треть получили менее 5 тысяч рублей. 18% сумели заработать от 30 до 50 тысяч рублей, а 6% даже заработали до 75 тысяч рублей. 3% опрошенных смогли получить более 100 тысяч рублей.

На вопрос о том, как они планируют расходовать свои заработанные деньги, 27% школьников ответили, что еще не решили. 20% планируют потратить средства на новые гаджеты или модную одежду. 9% намерены использовать деньги для развлечений. 8% планируют вложить деньги в свою образовательную подготовку.

Почти треть школьников (32%) пошли на подработку из-за необходимости в деньгах. Также примерно столько же стремились к большей независимости от родителей, а 16% хотели получить опыт работы. Чаще всего в этом летнем периоде подростки работали как промоутеры (11%), на стройке (8%) и как вожатые или их ассистенты (7,5%). Среди тех, кто заработал более 100 тысяч рублей, популярными вариантами были работа официанта, фрилансера и строителя.

"Промоутеры, курьеры, продавцы-консультанты, официанты, расклейщики объявлений — это действительно наиболее распространенные варианты подработки для школьников и студентов летом. Однако стоит отметить, что в целом работодатели не слишком активно принимают на работу молодых сотрудников. По нашему последнему опросу, всего 15% опрошенных представителей компаний готовы нанимать учеников старших классов. Это связано с дополнительной ответственностью за таких работников и ограничениями по формату и условиям работы", — подчеркнул заместитель генерального директора "Работа.ру" Александр Ветерков.

Согласно данным опроса, 64% респондентов подрабатывали неофициально в летний период, и 14% столкнулись с мошенничеством со стороны работодателя. В частности, подростки получили меньшую сумму, чем было обещано, у некоторых был изменен график работы по сравнению с обговоренным, а другие выполняли не ту работу, на которую они рассчитывали по началу. "Самое главное требование, которое необходимо соблюдать — заключение официального трудового договора. Это может помочь несовершеннолетнему работнику защитить свои права в случае возникновения спорных ситуаций с работодателем", — добавил Ветерков.

Исследование было проведено образовательной компанией "Максимум Образование" совместно с сервисом "Работа.ру" в августе этого года среди российских учеников с 5-го по 10-й класс и их родителей. Исследование осуществлялось путем опроса через электронную почту, количество участников составило 1 061 человека, исследование охватило все регионы России.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Я РАБОТАЛ ВСЁ ЛЕТО ЧТОБЫ СНЯТЬ ЭТО ВИДЕО!КАК ЗАРАБОТАТЬ ПОДРОСТКУ ЛЕТОМ 100к РУБЛЕЙ!