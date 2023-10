Your browser does not support the audio element.

Российские авиаперевозчики сталкиваются с уменьшением числа рейсов из-за проблем в техническом обслуживании двигателей зарубежного производства. Так, S7 планирует уменьшить количество рейсов на 10-15% с ноября по март, при этом примерно 20% авиапарка компании временно не используется, сообщает Общественная Служба Новостей.

Фото: "Aboard Air France plane to Ljubljana" by Eric Bréchemier is licensed under CC BY 2.0.