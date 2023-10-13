Российские авиаперевозчики сталкиваются с уменьшением числа рейсов из-за проблем в техническом обслуживании двигателей зарубежного производства. Так, S7 планирует уменьшить количество рейсов на 10-15% с ноября по март, при этом примерно 20% авиапарка компании временно не используется, сообщает Общественная Служба Новостей.
По словам авиационного эксперта Романа Гусарова, в России пока нет массовых проблем с техническим обслуживанием существующих самолетов, их хватит еще примерно на 10 лет. Однако проблемы возникают с обслуживанием самых новых моделей, таких как A320/321neo, у которых двигатели не обслуживаются в России. Это затрагивает примерно 20 самолетов. Однако у других компаний, таких как Аэрофлот, есть аналогичные самолеты, но с двигателями другого производителя, и они не сообщают о проблемах.
Гусаров подчеркнул, что сокращение рейсов не означает, что эти самолеты непригодны для полетов. Текущий ремонт проходит успешно, и вероятно, они снова будут в воздухе ближе к весне. Сокращение полетов необходимо для сохранения ресурса этих самолетов, которые будут летать в более щадящем режиме до капитального ремонта в будущем.
По мнению Гусарова, пока нет массового вывода самолетов из строя, и проблемы касаются лишь небольшой части парка. Он отметил, что в Россию поступают запчасти для самолетов по параллельному импорту, и серьезных трудностей с ремонтом пока нет. Важно также отметить, что объем перевозок растет, а не сокращается, что свидетельствует о хорошем состоянии самолетов в российском авиапарке.
Гусаров выразил опасения относительно возможных проблем в будущем, связанных с "серым" поступлением запчастей. Он подчеркнул, что, несмотря на успешный ремонт в настоящее время, нет гарантий, что ситуация не изменится, и поэтому реализация программы импортозамещения становится более актуальной.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
В России решено удвоить количество тяжёлых транспортных самолётов Ан-124. Об этом заявил Министр обороны РФ Сергей Шойгу.