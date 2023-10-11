Мария Шукшина поделилась стихотворением, в котором высмеиваются люди, выдающие себя за патриотов.
Заслуженная артистка России разместила в своём Telegram-канале стих о псевдопатриотах, которые раньше любили Гарри Поттера, а потом полюбили богатыря Илью Муромца.
"И гремят угрозы завиральные,
Потрясая робкий Пентагон,
Но торчат кальсоны либеральные
Из-под камуфляжных панталон", — гласит текст стихотворения.
Ранее Мария Шукшина призвала к отставке министра просвещения России Сергея Кравцова.
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