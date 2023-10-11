Шукшина поделилась стихом о "либеральных кальсонах" и "камуфляжных пантолонах"

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Мария Шукшина поделилась стихотворением, в котором высмеиваются люди, выдающие себя за патриотов.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Заслуженная артистка России разместила в своём Telegram-канале стих о псевдопатриотах, которые раньше любили Гарри Поттера, а потом полюбили богатыря Илью Муромца.

"И гремят угрозы завиральные,

Потрясая робкий Пентагон,

Но торчат кальсоны либеральные

Из-под камуфляжных панталон", — гласит текст стихотворения.

Ранее Мария Шукшина призвала к отставке министра просвещения России Сергея Кравцова.

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