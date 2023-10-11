Портрет типичного преступника в Москве: мужчина средних лет и низким доходом

Прокуратура столицы Москвы создала профиль типичного преступника, который, как оказалось, чаще всего соответствует следующим характеристикам: мужчина средних лет, лишенный высшего образования и стабильного источника дохода. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
Как они отметили: "Портрет преступника: подавляющее большинство преступлений совершено мужчинами в возрасте от 30 до 49 лет, не имеющими постоянного источника дохода, образование — среднее (общее и профессиональное)".
В течение текущего года в Москве было зарегистрировано более 100 тысяч преступлений, что на более чем 4% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. По данным прокуратуры, уровень преступности уменьшился более чем на 10% в трех районах столицы: в Центральном административном округе, Новой Москве и Зеленограде.
В пресс-службе также подчеркнули, что с начала года произошло около 30 тысяч преступлений в общественных местах Москвы, включая более 17 тысяч случаев на улицах. Это почти на 20% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Психотерапевт Татьяна Зеленкова-Захарчук рассказала, что рост жира на животе может быть обусловлен несколькими факторами.