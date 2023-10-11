Портрет типичного преступника в Москве: мужчина средних лет и низким доходом

1:13 Your browser does not support the audio element. Общество

Прокуратура столицы Москвы создала профиль типичного преступника, который, как оказалось, чаще всего соответствует следующим характеристикам: мужчина средних лет, лишенный высшего образования и стабильного источника дохода. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Фото: Openverse

Как они отметили: "Портрет преступника: подавляющее большинство преступлений совершено мужчинами в возрасте от 30 до 49 лет, не имеющими постоянного источника дохода, образование — среднее (общее и профессиональное)".

В течение текущего года в Москве было зарегистрировано более 100 тысяч преступлений, что на более чем 4% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. По данным прокуратуры, уровень преступности уменьшился более чем на 10% в трех районах столицы: в Центральном административном округе, Новой Москве и Зеленограде.

В пресс-службе также подчеркнули, что с начала года произошло около 30 тысяч преступлений в общественных местах Москвы, включая более 17 тысяч случаев на улицах. Это почти на 20% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

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