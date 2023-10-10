Все организованные российские туристы планируют вернуться из Израиля в течение ближайших одной-двух недель, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Компании не получают запросов о досрочном завершении отдыха, сообщает РИА Новости.
"В течение ближайших недель все организованные туристы должны вернуться в Россию. Пока те, кто находится в Израиле, не выражали желания прервать свой отдых", — отмечено в сообщении ассоциации.
Осуществляя уточнение, представители сообщили, что в настоящее время в Израиле пребывает около 100 организованных туристов из России.
"Многие из отдыхающих уже вернулись домой по завершении своих туров", — добавили в АТОР.
Стоит отметить, что более 150 россиян, изначально планировавших поездку в Израиль, теперь пересматривают свои планы в зависимости от дат вылета.
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