В АТОР сообщили, когда из Израиля вернутся в Россию организованные туристы

0:56 Your browser does not support the audio element. Общество

Все организованные российские туристы планируют вернуться из Израиля в течение ближайших одной-двух недель, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Компании не получают запросов о досрочном завершении отдыха, сообщает РИА Новости.

Фото: Openverse

"В течение ближайших недель все организованные туристы должны вернуться в Россию. Пока те, кто находится в Израиле, не выражали желания прервать свой отдых", — отмечено в сообщении ассоциации.

Осуществляя уточнение, представители сообщили, что в настоящее время в Израиле пребывает около 100 организованных туристов из России.

"Многие из отдыхающих уже вернулись домой по завершении своих туров", — добавили в АТОР.

Стоит отметить, что более 150 россиян, изначально планировавших поездку в Израиль, теперь пересматривают свои планы в зависимости от дат вылета.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.