Вся техника из авиапарка экс-главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина продана

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

В сети появилась информация о полной распродаже всех единиц техники авиапарка экс-главы ЧАК "Вагнер" Евгения Пригожина. Ранее на маркетплейсы были выставлены его личный вертолет, комбинат питания, земельный участок на Рублевке и дом в Геленджике.

Фото: Вадим Савицкий

Источники СМИ сообщают о продаже всех единиц техники из авиапарка бывшего главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, погибшего в результате авиакатастрофы. Ранее на маркетплейсах уже появлялись объявления о продаже ряда его активов. Так, к продаже предлагался личный вертолет Пригожина-старшего Robinson R44. Потенциальным покупателям предлагалось оставить запрос для уточнения стоимости лота.

Ранее сообщалось о выставлении на продажу дома в Геленджике за 150 млн рублей, участка на Рублевке за 35 млн рублей, и комбината питания в Ленинградской области за 750 млн. Все активы ранее принадлежали Евгению Пригожину.