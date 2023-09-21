Личный вертолет погибшего Пригожина Robinson R44 выставлен на продажу

1:51 Your browser does not support the audio element. Общество

На продажу выставлен вертолет Robinson R44, ранее принадлежавший погибшему главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.

Фото: Правда.Ру

Цена на специализированном маркетплейсе не озвучена и предоставляется по запросу. Ранее в продаже уже появлялась 37-ми метровая яхта Astondoa 122 GLX предпринимателя за 2.8 млн евро.

На специализированном маркетплейсе Доски.ru появилось объявление о продаже четырехместного многоцелевого коммерческого вертолета Robinson R44 с бортовым номером RA 06226. Поиск по открытым источникам дал информацию о регистрации воздушного судна на юридическое лицо, аффилированное с погибшим главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Цена за лот не озвучивается и предоставляется потенциальным покупателям при направлении запроса. Рыночная стоимость продаваемого вертолета может составлять несколько сотен тысяч долларов.

Ранее федеральные СМИ сообщали о продаже 37-метровой яхты Пригожина Astondoa 122 GLX за 2,8 млн евро. Подробно о продаже писало и питерское издание Фонтанка.ру. Соответствующее объявление можно было найти на площадке usedboats.ru.

Напомним, экс-глава ЧВК "Вагнер" объяснял продажу некоторых активов необходимостью обязательных выплат бойцам группы. В мае, во время телемоста в Новосибирске с участием Пригожина, он озвучил сумму, которую вложил в организацию кампании — порядка полутора миллиардов долларов собственных средств.