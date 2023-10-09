Владелец "Смешариков" инициировал 76 гражданских процессов из-за Нюши и Бараша

С начала текущего года ООО "Смешарики", обладающая правами на мультсериал с одноименными персонажами, подала 76 исков в связи с незаконным использованием образов героев мультфильма жителями Свердловской области.

Фото: Openverse

"Взыскать […] компенсацию за нарушение исключительных авторских прав на произведение изобразительного искусства — рисунок "Бараш" — в размере 10 000 рублей", — говорится в одном из исков.

Суммы исков варьируются от 10 до 100 тысяч рублей, как следует из данных картотеки областного Арбитражного суда, сообщает tagilcity.ru.

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