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Ученые рассказали, какой завтрак повышает работоспособность человека

1:11
Общество

Исследователи из компании Protein Works в Великобритании обнаружили, что пропуск завтрака или замена его просто чашкой кофе натощак может негативно способствовать поддержанию настроения. Об этом открытии сообщил журнал Healthnews.

Ученые рассказали, какой завтрак повышает работоспособность человека
Фото: "Завтрак в Hilton Garden Inn" by Petr Magera is licensed under CC BY-SA 2.0.

В исследовании приняли участие три группы участников, которые завтракали по-разному: одна группа потребляла завтрак с высоким содержанием белка, другая — сладкий завтрак, а третья группа вообще пропустила завтрак. Результаты показали, что люди, пропустившие завтрак, испытывали снижение энергии и продуктивности с 9 утра до полудня, и это снижение усиливалось с течением времени.

Те, кто сосредоточился на сладком завтраке, смогли повысить свою продуктивность на 10%, но к полудню их производительность также снизилась. Напротив, люди, которые потребляли на завтрак достаточное количество белка и сложных углеводов, продемонстрировали наилучшие результаты, связанные с работой, что позволяет предположить, что сбалансированный завтрак может положительно повлиять на уровень энергии и продуктивность в течение всего утра.

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Завтрак «Питание и здоровье». Научный директор УОМ Дмитрий Алексеев
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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