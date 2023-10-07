Ученые рассказали, какой завтрак повышает работоспособность человека

1:11 Your browser does not support the audio element. Общество

Исследователи из компании Protein Works в Великобритании обнаружили, что пропуск завтрака или замена его просто чашкой кофе натощак может негативно способствовать поддержанию настроения. Об этом открытии сообщил журнал Healthnews.

Фото: "Завтрак в Hilton Garden Inn" by Petr Magera is licensed under CC BY-SA 2.0.

В исследовании приняли участие три группы участников, которые завтракали по-разному: одна группа потребляла завтрак с высоким содержанием белка, другая — сладкий завтрак, а третья группа вообще пропустила завтрак. Результаты показали, что люди, пропустившие завтрак, испытывали снижение энергии и продуктивности с 9 утра до полудня, и это снижение усиливалось с течением времени.

Те, кто сосредоточился на сладком завтраке, смогли повысить свою продуктивность на 10%, но к полудню их производительность также снизилась. Напротив, люди, которые потребляли на завтрак достаточное количество белка и сложных углеводов, продемонстрировали наилучшие результаты, связанные с работой, что позволяет предположить, что сбалансированный завтрак может положительно повлиять на уровень энергии и продуктивность в течение всего утра.

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