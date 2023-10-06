Лукашенко: "Президент Польши Дуда и министр Моравецкий — холуи Вашингтона"

1:09 Your browser does not support the audio element. Общество

МИД Польши уповает на победу оппозиции, руководство которой "полностью подконтрольные холуи США", которое "ненавидят немцы".

Фото: kremlin.ru

Об этом сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, прокомментировав парламентские выборы в Польше.

Глава РБ отметил, что политика Варшавы предсказуема, и со сменой вернётся надежда, что они "голову в руки возьмут и будут работать".

"Президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий — холуи Вашингтона, которые находятся у него на коротком поводке. Дональд Туск, напротив же, проевропейский политик. И есть надежда, что он будет действовать в интересах Европы, а не США", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По его словам, немцы уже ненавидят польское руководство, но и американцы не дураки — они этих поляков повязали намертво. Лукашенко высказался и по поводу возни с Украиной из-за зерна, поскольку они уже оскорбляют друг друга — и это полный провал Польши.

"В этой ситуации рот надо зашить и молчать, а они начинают ляпать", — подытожил белорусский лидер.

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