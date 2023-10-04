Депутат Журавлёв высказался по поводу полушпагата Волочковой, сделанный ею на советским истребителе

1:21 Your browser does not support the audio element. Общество

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв оценил очередное фото балерины Анастасии Волочковой, на котором прима запечатлена в полушпагате на советском истребителе Ла-5.

Фото: Личный аккаунт Анастасии Волочковой в Instagram

Журавлёв считает, что таким образом танцовщица пытается привлечь к себе внимание, видя, что о ней стали забывать.

Депутат напомнил, что бывало, что танки, стоявшие на постаментах в Донбассе, "заводились и использовались по назначению". Он отметил, что не исключено, что с этим истребителем может быть такая же история.

"И ведь самолёт тоже может быть действующим, в отличие от полузабытой балерины, которая всеми способами старается напомнить о себе. Положишь вот так ногу на крыло, а он взлетит. И растяжка превратится в разрыв в несколько километров", — сказал Журавлёв в разговоре с изданием Life.

Парламентарий считает, что с Волочковой, которая так пренебрежительно относится к памятникам, нечего взять, потому что она интересуется только своими фото, а о Великой Отечественной войне она, по всей видимости, мало что знает.

Ранее Волочкова опубликовала снимок, на котором стоит в шпагате на памятнике истребителю, посвящённом подвигу советских лётчиков в годы ВОВ.

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