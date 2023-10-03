Марков о псевдониме певца Shamаn: Совсем не православное имя

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Политолог Сергей Марков объяснил, почему считает неудачным псевдоним Shamаn певца Ярослава Дронова.

Фото: Wikipedia

Марков зазвал псевдоним исполнителя хита "Я русский" странноватым.

"Главный певец в православной стране во время борьбы за русский язык и Православие, носит совсем не православное имя SHAMAN, написанное не кириллицей, а латиницей", — цитирует слова политолога Publico.

Он считает реальное имя музыканта гораздо более удачным. Особенно ему нравится фамилия молодого артиста — Дронов, которая отсылает к важному оружию СВО — дронам.

Марков уверен также, что следует отказаться от буквы Z и сменить данный символ "на более адекватный".

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