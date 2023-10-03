Политолог Сергей Марков объяснил, почему считает неудачным псевдоним Shamаn певца Ярослава Дронова.
Марков зазвал псевдоним исполнителя хита "Я русский" странноватым.
"Главный певец в православной стране во время борьбы за русский язык и Православие, носит совсем не православное имя SHAMAN, написанное не кириллицей, а латиницей", — цитирует слова политолога Publico.
Он считает реальное имя музыканта гораздо более удачным. Особенно ему нравится фамилия молодого артиста — Дронов, которая отсылает к важному оружию СВО — дронам.
Марков уверен также, что следует отказаться от буквы Z и сменить данный символ "на более адекватный".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Контрнаступление ВСУ сходит на нет, появляются прогнозы об исходе военных действий на Украине. Главный репер - весна 2024 года.