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Психолог Нарутович назвала лучшие способы борьбы с депрессией у пенсионеров

2:12
Общество

Депрессия — сложное состояние для людей любого возраста, но особенно подвержены этому психологическому расстройству одинокие пожилые люди, как утверждают специалисты. Психолог Надежда Нарутович рассказала, как понять, что вашим бабушке и дедушке нужна помощь профессионала в этой области.

Психолог Нарутович назвала лучшие способы борьбы с депрессией у пенсионеров
Фото: openverse

Есть признаки, которые однозначно указывают на депрессивное состояние у пожилого человека. По словам эксперта, если вы замечаете, что ваш родственник ведет себя определенным образом, важно как можно скорее обратиться к психотерапевту.

Первым признаком депрессии часто является нежелание заботиться о себе. Пенсионеры в таком подавленном состоянии часто не убирают посуду со стола и редко меняют одежду. Причина тут не всегда связана с физическим здоровьем.

"У пожилых людей может появиться небрежный вид: они перестают следить за собой из-за сложного эмоционального состояния. Они не ухаживают за квартирой и даже за своей комнатой. Прекращают готовить себе еду", — пояснила Нарутович в беседе с корреспондентом интернет-издания "Подмосковье сегодня".

Также существует еще один признак, который может показаться неожиданным.

"Пожилые люди в депрессии много смотрят сериалы, пересматривают старые фильмы. Они погружаются в черно-белые киноленты, как будто стремятся вернуться в то время. Они предпочитают быть в прошлом, а не в настоящем", — подчеркнула психолог.

Нарутович отметила, что в такой ситуации не следует пытаться помочь бабушке или дедушке самостоятельно, прибегая к народным средствам и странным советам. По ее мнению, дети и родственники практически бессильны в борьбе с депрессией. Настоящую помощь может предоставить только квалифицированный специалист.

"Однако есть способы облегчить состояние пожилых людей. Необходимо сосредоточить их внимание на каком-то хобби, например, на работе в огороде и саду, на вязании. Также полезными могут быть поездки за город или участие в интересных событиях в пределах города проживания", — заключила эксперт.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Андрей Варов
Андрей Варов — выпускающий редактор Правды.Ру
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