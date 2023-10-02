Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему Россия начала ограничивать поставки электроэнергии в Китай?
Welt*: у ВСУ нет никакого прорыва, и это проблема
Причиной расправы над фельдшером в Томской области мог стать алкоголь
Охлобыстин оценил идею Арестовича* об объединении России и Украины: Так и будет
Ургант заявил, что символизирует Россию и пообещал ответить на доносы
Захарова сыронизировала над словами Бербок по поводу вступления Украины в ЕС
Михаил Подоляк возмутился "поощрением российской пропаганды" от Илона Маска
Школьники выпрыгнули из окна во время урока: учительница забаррикадировала дверь и сильно плакала
Андрей Клинцевич: Украину готовят в последний бой

Повышение самооценки и развитие творческих способностей: почему важно позволять детям экспериментировать с макияжем

2:00
Общество » Семья

Макияж - это искусство, которое привлекает внимание многих, в том числе и детей. Однако вопрос о том, стоит ли допускать ребенка к косметике, остается спорным среди родителей и общества в целом. Вот несколько аргументов от экспертов HerBeauty.co, почему стоит разрешить детям осваивать мир макияжа.

Повышение самооценки и развитие творческих способностей: почему важно позволять детям экспериментировать с макияжем
Фото: kremlin.ru

Повышение самооценки

Исследования показывают, что макияж может помочь подросткам повысить свою уверенность в себе. Он дает детям возможность самовыражения и укрепления их личной идентичности.

Противодействие стереотипам

Многие взрослые могут считать детский макияж неуместным, но это связано с общественными стереотипами. Родители должны понимать, что самовыражение через косметику не всегда связано с попыткой быть "взрослыми".

Развитие творческих способностей

Макияж — это не только инструмент повышения привлекательности, но и форма художественного выражения. Дети могут использовать косметику для творческих экспериментов, раскрывая свою художественную натуру.

Обучение здоровым привычкам

Введение детей в мир косметики в раннем возрасте, также дает родителям возможность обучить их правильному уходу за кожей. Это может включать в себя уроки по гигиеничному использованию косметики, умыванию лица и обращению с инструментами.

Открытый диалог

Вместо запретов лучше открыто обсуждать тему макияжа с детьми и устанавливать границы. Это поможет им развивать здоровое отношение к косметике и использовать ее ответственно.

Разрешая детям экспериментировать с макияжем, вы способствуете их развитию, уверенности в себе и творческим способностям. Важно поддерживать открытый диалог и обучать здоровым косметическим привычкам. Это путь к тому, чтобы дети могли осваивать мир макияжа в безопасной и поддерживающей среде.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
В Киеве уничтожены гостиница с наёмниками и военный завод

Позже пришла информация, что взрыв в Киеве произошёл на военном объекте — в цеху №5 военного завода "Арсенал".

В Киеве мощный взрыв на месте встречи сотрудников ГУР с "иностранными специалистами"
Российские бойцы ликвидировали основателя нацбатальона "Айдар"*
Армия РФ ликвидировала основателя нацбата "Айдар"*
Владимир Зеленский не доживёт до капитуляции Украины
Конгрессмен Дэвидсон потребовал разъяснить, зачем США поддерживают Украину
Американские СМИ пишут о слабостях армии США Олег Володин Словакия после выборов может стать другом России Андрей Николаев Пётр Еропкин: русский архитектор сложил голову на плахе Сергей Лебедев
Киев в панике из-за "исчезновения" 20-тысячной группы ЧВК "Вагнер" из Белоруссии 
Кадыров на новых территориях перевоспитает нацистов
Количество руководящих идиотов в странах НАТО зашкаливает
Количество руководящих идиотов в странах НАТО зашкаливает
Последние материалы
Политолог: мы скоро увидим настоящее отношение Азербайджана к России
Почему Россия начала ограничивать поставки электроэнергии в Китай?
Welt*: у ВСУ нет никакого прорыва, и это проблема
Причиной расправы над фельдшером в Томской области мог стать алкоголь
Охлобыстин оценил идею Арестовича* об объединении России и Украины: Так и будет
Ургант заявил, что символизирует Россию и пообещал ответить на доносы
Повышение самооценки и развитие творческих способностей: почему важно позволять детям экспериментировать с макияжем
Захарова сыронизировала над словами Бербок по поводу вступления Украины в ЕС
Политолог: Пашинян может повторить судьбу Зеленского
Михаил Подоляк возмутился "поощрением российской пропаганды" от Илона Маска
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников