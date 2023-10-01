В Москве у мемориала на Варварке сотни людей почтили память Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

Сегодня 40 дней со дня гибели руководителей ЧВК "Вагнер".

С утра в центре Москвы, возле храма на Варварке, многолюдно. К стихийному мемориалу приходят люди, желающие отдать дань уважения погибшим в небе над Тверью Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину. К портретам главных "Вагнеров", которые стали народными героями, несут свечи, алые розы и гвоздики. Несмотря на то, что желающих почтить память собралось много, на улице удивительно тихо — погибших чтут молча.

Созвучно столице, день памяти проходит во многих городах России. Так, в Новосибирске прошел автопробег, собравший около 150 машин, автомобили с флагами "Вагнера" замечены и в Новокузнецке. В Нижнем Новгороде на Большой Печерской люди организовали стихийный мемориал — на стене повесили черно-белые фотографии руководителей ЧВК, возложили гвоздики и поставили свечи. Прошли акции памяти и в других городах, при этом никаких политических заявлений не звучало.