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В Подмосковье увеличили выплаты молодым врачам в пять раз

1:25
Общество

В Московской области было принято решение о повышении ежемесячных надбавок для молодых врачей и среднего медицинского персонала в больницах. Эти доплаты предоставляются на протяжении трёх лет для тех, кто принимает на себя работу в медицинских учреждениях региона в течение года после завершения обучения.

В Подмосковье увеличили выплаты молодым врачам в пять раз
Фото: официальный сат минздрава России

"Одна из наших приоритетных задач — создание условий для получения жителями высококвалифицированной медицинской помощи. Мы обновляем поликлиники по областному стандарту, строим быстровозводимые ФАПы, закупаем новое медоборудование, в том числе тяжёлое — КТ и МРТ, меняем аналоговые рентген-аппараты на цифровые. Но самое главное — это люди, которые работают в первичном звене, в наших больницах, поликлиниках и амбулаториях. Особое внимание привлечению новых кадров — как опытных медработников, так и молодых врачей", — отметил губернатор Московской области.

"Мы приняли решение увеличить ежемесячные надбавки для молодых специалистов. Врачам будут начислять от 3 тысяч до 15 тысяч рублей, а среднему медицинскому персоналу назначена надбавка в более чем два раза большем размере — до 7 тысяч рублей. Первые выплаты они получат уже в октябре", — сообщил Андрей Воробьев.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Андрей Варов
Андрей Варов — выпускающий редактор Правды.Ру
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