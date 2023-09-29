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Собчак сообщила новые подробности о ночном звонке Кадырова: "Не самые простые 40 минут в жизни"

1:32
Общество

Журналистка Ксения Собчак сообщила новые подробности о ночном звонке главы Чечни Рамзана Кадырова, который решил поговорить с ней по поводу видео с избиением в СИЗО сжигателя Корана Никиты Журавеля.

Собчак сообщила новые подробности о ночном звонке Кадырова: "Не самые простые 40 минут в жизни"
Фото: "Kseniya Sobchak (cropped, 2018-03-19) (cropped)" by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0.

По словам Собчак, в этот момент она ехала уже много часов на машине из очередной командировки в Риге.

"Ночная трасса, мимо пробегает олень. Я в полусонном состоянии, уже около полуночи. И вот, вижу — звонок с непонятного номера. Открываю FaceTime — и вперёд", — рассказала журналистка в новом выпуске "Осторожно, Новости" на своём YouTube-канале.

Она добавила, что до этого говорила с Рамзаном Ахамтовичем по телефону один раз в жизни, причём довольно давно. И виделась с ним лет десять назад, когда делала интервью для мужского журнала.

Этот же ночной телефонный разговор, который Кадыров разрешил опубликовать, Собчак описала как "долгий" и "напряжённый".

"Скажу так, это были не самые простые сорок минут в моей жизни".

По словам Ксении Анатольевны, там было много претензий по поводу того, почему она "трогает семью", но был и "позитивчик". Кадыров сказал, что, как гость, Собчак может приехать в Чечню. Но интервью он ей не даст, так как она не журналист, а блогер.

Ранее 15-летний сын Кадырова, Адам, опубликовал первый пост после появления видео с избиением им обвиняемого в сжигании Корана.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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