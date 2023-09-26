В Хабаровском крае силы МЧС нашли живыми двух пропавших мужчин

0:49 Your browser does not support the audio element. Общество

Спасатели в Хабаровском крае обнаружили двух мужчин, которые отправились в лодке по реке и находились без связи в течение недели, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по данному региону.

Фото: Openverse

Путешественники отправились в плавание на надувной резиновой лодке с подвесным мотором из села Тугур в Тугуро-Чумиканский район, направляясь в поселок Березовый в Солнечном районе. Мужчины не выходили на связь на протяжении недели. Для их поиска был задействован вертолет Ми-8 с поисково-спасательной командой на борту.

Согласно рассказу мужчин, они двигались по реке, но на одном участке вода стала слишком мелкой, и им не удалось продолжить плавание на лодке. Им пришлось пешком продвигаться вдоль берега через тайгу.

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