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Российское Минобрнауки планирует отказаться от бумаг при приёме в вузы

1:53
Общество

При зачислении абитуриентов в вузы больше не потребуется предоставлять бумажные копии документов, при условии, что они получили электронное подтверждение через государственные информационные системы или портал "Госуслуги". Это изменение внесено в проект приказа, подготовленный Минобрнауки РФ.

Российское Минобрнауки планирует отказаться от бумаг при приёме в вузы
Фото: Openverse

Согласно этому проекту, абитуриенты, независимо от выбранной формы обучения (бюджетной или контрактной), смогут избежать необходимости предоставлять бумажные оригиналы документов. Вместо этого будет достаточно электронного подтверждения через государственные информационные системы или "Госуслуги". Эта мера призвана упростить процесс поступления, особенно для абитуриентов из других городов, и уменьшить нагрузку на вузы.

Помимо этого, новый документ предоставит возможность подавать заявления в пять разных вузов и на пять разных направлений подготовки. Ранее при поступлении на бюджетные места абитуриентам приходилось выбирать специальности только в рамках одного вуза. Это нововведение позволит абитуриентам установить приоритеты и разместить свои выборы между различными университетами.

Кроме того, приказ внедрит систему ежечасного обновления конкурсных списков, при условии наличия результатов вступительных испытаний. Также будет предоставлен онлайн-сервис, который позволит абитуриентам отслеживать свою позицию в рейтинге и указывать, в каком вузе они могут быть рекомендованы к зачислению. Эти данные также будут регулярно обновляться каждый час.

Университеты смогут воспользоваться этой системой для мониторинга заполнения конкурсных групп, что поможет им следить за текущим состоянием приемной кампании и предпринимать действия для привлечения студентов.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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