Настоящая украинская благодарность Польше: "Кому вы так сильно помогли?"

0:53 Your browser does not support the audio element. Общество

Пока одни беженцы с Украины массово извиняются перед поляками за хамство президента Владимира Зеленского, другие "по понятиям" объясняют Польше, "за кем должок".

Фото: telegram

Некая блогерша, безбедно живущая в Польше, рассказывает об эмоциях от того, как поменялась риторика Варшавы по отношению к Украине, после чего сулит полякам жуткими последствиями, если "Киев не выстоит", сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"Молитесь, чтобы Украина выстояла и сюда к вам не пришло это! Вы счета теперь выставляете? Кому вы так сильно помогли? Кто тут топил за Польшу, что домой они больше не поедут? Подождите, подождите, что ещё будет с нового года, как вас всех прекрасно попросят, посмотрим, как вы тут останетесь", — передаёт портал негодование украинки.

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