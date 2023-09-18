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В России начали конфисковывать автомобили, привезенные через параллельный импорт

1:18
Общество

Проблемы начали возникать у россиян после того, как они приобретали автомобили через параллельный импорт. Например, ГИБДД РФ стала конфисковывать автомобили с неправильно оформленными СБКТС (свидетельство о безопасности колёсного транспортного средства) прямо на дороге. Также машины могли быть изъяты, если соответствующая документация не была оформлена должным образом. Владельца могли лишить машину на месте и отправить её на штрафстоянку, если сотрудники ГИБДД выявили ошибки в СБКТС.

В России начали конфисковывать автомобили, привезенные через параллельный импорт
Фото: Openverse

Свидетельство о безопасности колесного транспортного средства является важным документом, без которого невозможно получить свидетельство о регистрации транспортного средства, сообщает "Южный автомобиль". После разрешения в России параллельного импорта многие начали неправильно или с ошибками заполнять СБКТС, которые могли быть обнаружены через некоторое время после покупки машины. Часто недобросовестные компании, занимающиеся поставкой автомобилей, снижали мощность двигателя. Поэтому перед покупкой рекомендуется тщательно проверить правильность заполнения СБКТС.

Ранее мы уже сообщали, что в России параллельный импорт машин могут ограничить. 

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Машины пригнанные из Европы НАЧАЛИ КОНФИСКОВЫВАТЬ
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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