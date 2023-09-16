ГИБДД будет изымать автомобили с неправильным СБКТС прямо на дороге

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Госавтоинспекция России предупредила автолюбителей о возможных проблемах, связанных с Свидетельством о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), которые могут привести к изъятию их автомобилей.

Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

Приобретение новых иностранных автомобилей через параллельный импорт может стать серьезной головной болью для владельцев. В некоторых случаях иностранные машины, у которых нет правильно оформленного СБКТС, могут быть отправлены на штрафстоянку, и такое решение может быть принято инспекторами Госавтоинспекции прямо на дороге.

СБКТС — это важный документ, выдаваемый при ввозе автомобиля, и на его основе выдается свидетельство о регистрации транспортного средства. Однако иногда ошибки в СБКТС могут быть выявлены только спустя некоторое время.

Подделки при оформлении СБКТС могут создать множество проблем, включая задержку регистрации автомобиля, получение номерных знаков, а также осуществление сделок с автомобилями и их использование на дорогах.

Некоторые нечестные продавцы иностранных автомобилей могут сознательно нарушать правила при оформлении документов, например, уменьшая заявленную мощность транспортного средства. Это может привести к незаконному обогащению продавцов, в то время как покупатели рискуют столкнуться с ограничениями на использование автомобиля в России.

Если СБКТС оформлено неправильно, владельцу грозит аннулирование паспорта транспортного средства, и о такой ситуации владельцу может сообщить сотрудник Госавтоинспекции прямо на дороге. Если нарушения будут подтверждены, использование такого автомобиля в России будет запрещено.

В случае выявления проблем с оформлением СБКТС владельцу придется обратиться в аккредитованный испытательный центр, чтобы получить новый документ, соответствующий всем установленным правилам и требованиям.