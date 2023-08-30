В России могут ограничить параллельный импорт автомобилей

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Речь идет о пересмотре списка, составленного Минпромторгом, на котором присутствуют как известные массовые бренды, так и премиум-марки. Продукция этих брендов нелегально поставляется в Россию "серым" способом — без разрешения производителя. На данный момент Минпромторг не планирует изменять состав этого списка, но не исключает его "оптимизацию" с учетом развития автомобильного рынка, сообщает пресс-служба министерства.

Фото: openverse.org

Одной из возможных мер может стать ограничение параллельного импорта автомобилей, представленных на российском рынке. Например, это касается флагманского кроссовера Geely — Monjaro, который официально продается в России с весны текущего года. У "серых" продавцов цена на этот внедорожник может быть даже ниже, чем в автосалонах.

Уже существует ограничение на ввоз моделей Renault по параллельной схеме. Автомобили французской марки могут быть импортированы "параллельно" только с разрешения АвтоВАЗа. Renault был исключен из списка Минпромторга еще год назад, так как тольяттинский производитель взял на себя обязательства по гарантийному обслуживанию автомобилей этой марки, включая поставку запчастей, сообщает motor. ru. В министерстве отметили, что возможность параллельного импорта была предоставлена прежде всего для того, чтобы дилеры могли обеспечивать ремонт и обслуживание автомобилей отечественно-зарубежных брендов, покинувших российский рынок.

Ввоз автомобилей "серым" способом был запрещен в 2009 году, однако в 2022 году массовый отток брендов из-за санкций привел к возобновлению таких поставок. В июле прошлого года Минпромторг заявил о намерении запретить подобную схему для определенных товаров, как только удастся достичь импортозамещения.

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