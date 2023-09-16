В Таджикистан с каждым годом приезжают все более подготовленные учителя из РФ

Каждый год конкурс среди учителей, желающих поехать из России, чтобы обучать детей в Таджикистане, постоянно увеличивается. Эту тенденцию подтвердила Вера Хуторская, советник-посланник посольства России в Душанбе. Она отметила, что растет как спрос на этот проект, так и уровень подготовки участников.

Фото: openverse

В этом году количество российских педагогов, работающих в пяти совместных школах двух стран, открытых в 2022 году, значительно увеличилось в Таджикистане. Например, в Душанбе работает 61 учитель из России, в Турсунзаде — 45, Бохтар — 34, Худжанд — 22, и Куляб — 20. Это существенное увеличение по сравнению с предыдущим учебным годом.

Кроме того, 66 российских учителей приехали в Таджикистан по программе Министерства просвещения РФ "Российский учитель за рубежом". Они преподают в других общеобразовательных школах республики. Таким образом, учебный процесс в Таджикистане обогащается опытом и знаниями российских педагогов.

Встреча с учителями, работающими в Таджикистане, прошла в российско-таджикской школе имени Юрия Гагарина в Душанбе. Сотрудники посольства России выразили признательность учителям за их вклад в образование и укрепление дружественных отношений между Россией и Таджикистаном через образование.

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