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Трое членов экипажа корабля "Союз МС-24" перешли на МКС

1:41
Общество

Заместитель начальника Космического центра имени Гагарина и командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко вместе с космонавтом Николаем Чубом и астронавтом НАСА Лорел О'Хара успешно перешли с корабля "Союз МС-24" на Международную космическую станцию (МКС). Это событие транслировалось Роскосмосом.

Трое членов экипажа корабля "Союз МС-24" перешли на МКС
Фото: openverse

По прибытии на МКС их встретили коллеги-космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Константин Борисов, а также астронавты НАСА Фрэнк Рубио и Жасмин Могбели, астронавт ЕКА Андреас Могенсен и астронавт JAXA Сатоши Фурукава.

Космический корабль "Союз МС-24", запущенный с космодрома Байконур, успешно достиг МКС по двухорбитальной траектории сближения. Ожидается, что О'Хара вернется на Землю весной 2024 года на борту корабля "Союз МС-24", в то время как Кононенко и Чуб останутся на МКС до сентября того же года. Продолжительное пребывание Кононенко может сделать его первым человеком, который проведет в космосе более тысячи дней в рамках ежегодной экспедиции.

Космический корабль также доставил на станцию около 120 кг полезной нагрузки, включая фото- и видеооборудование, бортовую документацию, продовольственные пайки, личные вещи астронавтов и оборудование для научных экспериментов. 

В ходе экспедиции в рамках российской программы запланировано в общей сложности 70 экспериментов и 4 выхода в открытый космос.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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