Российский офицер: выпускники военных училищ прибывают в зону СВО

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Выпускники российских военных училищ, окончившие своё обучение в 2023 году, прибывают в зону проведения специальной военной операции. Их обучали с использованием обновлённых программ и боевого опыта педагогического состава. Об этом сообщил офицер из состава 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, которая входит в Южную группировку войск.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

"Выпуск у меня был 29 апреля (текущего года — Прим. ред.), после чего отгулял отпуск, прибыл в пункт постоянной дислокации, после чего через месяц был направлен в зону проведения СВО", — рассказал в беседе с РИА Новости офицер, являющийся выпускником текущего года и носящий позывной "Барс".

Военный отметил, что преподаватели из учебных заведений также направлялись в зону проведения СВО с целью обогатить свой опыт, работая в боевых подразделениях.

"То есть они прибывали из зоны специальной военной операции и предавали этот опыт нам, на практике создавая специальные учебные точки, учебные мероприятия и учебные занятия", — добавил офицер.

Военный подчеркнул, что у них проводились обучающие занятия, включая тактическую маскировку. Тактика боя была пересмотрена с введением ряда новшеств.

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