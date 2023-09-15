Выпускники российских военных училищ, окончившие своё обучение в 2023 году, прибывают в зону проведения специальной военной операции. Их обучали с использованием обновлённых программ и боевого опыта педагогического состава. Об этом сообщил офицер из состава 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, которая входит в Южную группировку войск.
"Выпуск у меня был 29 апреля (текущего года — Прим. ред.), после чего отгулял отпуск, прибыл в пункт постоянной дислокации, после чего через месяц был направлен в зону проведения СВО", — рассказал в беседе с РИА Новости офицер, являющийся выпускником текущего года и носящий позывной "Барс".
Военный отметил, что преподаватели из учебных заведений также направлялись в зону проведения СВО с целью обогатить свой опыт, работая в боевых подразделениях.
"То есть они прибывали из зоны специальной военной операции и предавали этот опыт нам, на практике создавая специальные учебные точки, учебные мероприятия и учебные занятия", — добавил офицер.
Военный подчеркнул, что у них проводились обучающие занятия, включая тактическую маскировку. Тактика боя была пересмотрена с введением ряда новшеств.
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