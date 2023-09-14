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Депутат от ЛДПР Леонов: "Желание купить iPhone надо признать душевным расстройством"

2:08
Общество

В ЛДПР призвали считать желание обязательно приобрести новейшую модель iPhone признаком душевного расстройства.

Депутат от ЛДПР Леонов: "Желание купить iPhone надо признать душевным расстройством"
Фото: openverse.org

Депутат фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов поднял вопрос о необходимости избавления от так называемой "айфономании". Он указал, что каждый год повторяется схожая ситуация.

Леонов подчеркнул, что компания Apple регулярно представляет новые версии своих смартфонов, и, несмотря на небольшие изменения, а также высокие цены и маркетинговые уловки (например, необходимость приобретения оригинальной зарядки за $70 для полноценного использования), миллионы пользователей по всему миру по-прежнему стоят в очереди. Он также отметил, что многие берут кредиты, чтобы приобрести этот "престижный" гаджет.

Депутат Леонов выразил мнение, что официальные СМИ должны уменьшать степень необоснованного ажиотажа, который создается вокруг iPhone, и бороться с мифом о том, что именно этот смартфон является абсолютно необходимым для российских потребителей.

Он подчеркнул, что подавляющее большинство пользователей даже не используют даже пятую часть функциональности и возможностей iPhone. Их стремление покупать именно этот смартфон, особенно в его самой дорогой версии, можно считать чистой истерией, искусственно созданной маркетологами. При этом на рынке существует множество аналогов, значительно более доступных по цене и способных удовлетворить потребности широкого круга потребителей.

"Абсолютное большинство потребителей не пользуются даже пятой частью функций и возможностей iPhone, желание покупать именно его, причем в самой дорогой комплектации — это в чистом виде истерия, искусственно созданная маркетологами. Хотя на рынке полно аналогов а разы дешевле, которые с лихвой удовлетворят потребности массового потребителя", — заключил он.

 

Ранее мы писали, что думские депутаты от ЛДПР внесли проект о повышении материнского капитала до 1 млн рублей. 

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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