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Депутаты ЛДПР предложили повысить материнский капитал до 1 млн рублей

Общество

Депутаты из ЛДПР, действуя совместно с сенаторами Вадимом Деньгиным и Еленой Афанасьевой, представили на рассмотрение Государственной Думы законопроект, направленный на увеличение размера материнского капитала для первого ребенка до 756,7 тыс. рублей, а для второго ребенка — до 1 млн рублей. Этот законопроект теперь размещен в электронной базе данных Думы.

Депутаты ЛДПР предложили повысить материнский капитал до 1 млн рублей
Фото: Openverse

Предлагается внести изменения в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", путем установления новых размеров материнского капитала. Таким образом, начиная с 1 февраля 2024 года, при рождении или усыновлении первого ребенка, размер материнского капитала будет составлять 756 712 рублей. А для случаев рождения или усыновления второго ребенка с той же даты, размер материнского капитала будет увеличен на 243 288 рублей, достигая отметки в 1 млн рублей.

Авторы этой инициативы отмечают, что большинство участников программы (7,9 млн семей) используют средства материнского капитала для улучшения своих жилищных условий. Вторым наиболее популярным способом использования капитала является оплата обучения вузе или частного детского сада для детей.

Депутаты подчеркивают, что данная инициатива поможет семьям, создав условия для развития и воспитания детей, и оказав положительное влияние на демографическое развитие страны.

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Материнский капитал 2023 как можно использовать?
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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