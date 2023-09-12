Россиянам рассказали об оптимальном питании в офисе для борьбы со стрессом

1:25 Your browser does not support the audio element. Общество

Регулярное питание и сбалансированный рацион оказывают положительное воздействие на уровень стресса у сотрудников офисов. Об этом утверждает эксперт по питанию из службы доставки "Прием" — Евгений Митрошин.

Фото: openverse

В беседе с порталом Лента. ру он подчеркнул, что важно включать в свой рацион продукты, богатые полиненасыщенными кислотами, витаминами С, D и группы B, а также магнием. Эти элементы не только поддерживают организм, но и помогают бороться со стрессовыми ситуациями. Они оказывают благоприятное воздействие на нервную систему, снижая уровень кортизола — гормона стресса, и играют важную роль в функционировании мозга.

Все необходимые микроэлементы и витамины можно найти в таких продуктах, как орехи, бананы, фасоль, гречка, морковь, брокколи и зелень. Также в рационе важно иметь достаточное количество курицы и сыра.

Митрошин подчеркнул, что регулярные приемы пищи играют важную роль для психического здоровья.

"Завтрак, обед и ужин — это ритуалы. Они создают комфортную среду для мозга. Психика человека зависит от его окружения, и регулярные приемы пищи, желательно в одно и то же время, обеспечивают мозгу возможность расслабиться и почувствовать стабильность", — сказал Митрошин.

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